Лавров и Чавушоглу обсудили ситуацию в Сирии

Баку. 31 августа. REPORT.AZ/ По инициативе турецкой стороны состоялся телефонный разговор министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова с его турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщила пресс-служба МИД РФ.

"Министры рассмотрели актуальные вопросы российско-турецких отношений, включая ход реализации договоренностей, достигнутых между президентами России и Турции в Санкт-Петербурге 9 августа сего года в русле общего понимания о поэтапном восстановлении двустороннего сотрудничества", - сообщила пресс-служба.

"Состоялся обмен мнениями о ситуации в Сирии. С российской стороны была высказана обеспокоенность действиями Вооруженных сил Турции и подконтрольных Анкаре отрядов оппозиции в северной части этой страны, их последствиями для процесса урегулирования сирийского конфликта", - говорится в сообщении.

Также пресс-служба сообщила, что в ходе телефонного разговора "условлено продолжить экспертные консультации в интересах взаимодействия по выполнению резолюций СБ ООН по Сирии".