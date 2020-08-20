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Лавров и Чавушоглу обсудили разрешение кризисов в Сирии и Ливии

Лавров и Чавушоглу обсудили разрешение кризисов в Сирии и Ливии Министр иностранных дел России Сергей Лавров и глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу обсудили по телефону в четверг перспективы активизации процесса мирного урегулирования сирийского конфликта.
В регионе
20 августа 2020 г. 20:21
Лавров и Чавушоглу обсудили разрешение кризисов в Сирии и Ливии

Министр иностранных дел России Сергей Лавров и глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу обсудили по телефону в четверг перспективы активизации процесса мирного урегулирования сирийского конфликта.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в сообщении МИД России.

"Стороны обсудили перспективы активизации процесса мирного урегулирования сирийского конфликта, подтвердив в этом контексте готовность России и Турции оказывать всяческую поддержку работе конституционного комитета в Женеве, третье заседание которого запланировано на 24 августа этого года. Обозначена важность наращивания комплексного противодействия террористической угрозе, предотвращения новых вылазок террористов", - говорится в сообщении.

Главы МИД двух стран также отметили безальтернативность политического разрешения кризиса в Ливии.

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