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Лавров и Чавушоглу обсудили подготовку к встрече Путина и Эрдогана

​Лавров и Чавушоглу обсудили подготовку к встрече Путина и Эрдогана

Главы МИД России и Турции Сергей Лавров и Мевлют Чавушоглу обсудили подготовку к предстоящей встрече президентов Владимира Путина и Реджепа Эрдогана.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом говорится в сообщении российского МИД.

"Стороны обсудили подготовку к предстоящей встрече президентов Владимира Путина и Реджепа Эрдогана", - сообщили в ведомстве.

Как ранее сообщил РИА Новости пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, прорабатывается возможность встречи Владимира Путина и Тайипа Эрдогана в Москве 5 или 6 марта.

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