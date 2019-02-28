Лавров и Чавушоглу обсудили по телефону сирийское урегулирование

Баку. 28 февраля. REPORT.AZ/ Глава МИД России Сергей Лавров и его турецкий коллега Мевлют Чавушоглу обсудили по телефону ситуацию в сирийском урегулировании и предстоящие российско-турецкие контакты на высшем и высоком уровне.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщили в четверг в МИД РФ.

"Министры обменялись мнениями о текущем состоянии процесса сирийского урегулирования, усилиях, предпринимаемых ими в рамках астанинского формата. Подтвержден обоюдный настрой и общность подходов в вопросе борьбы с террористическими элементами в Сирии в интересах скорейшей стабилизации обстановки в этой стране и продвижения в деле ее политического урегулирования. Обсужден также ряд практических вопросов в связи с предстоящими российско-турецкими контактами на высшем и высоком уровне", - говорится в сообщении МИД РФ.