Лавров и Чавушоглу обсудили коронавирус и поэтапное восстановление сотрудничества

8 июня состоялся телефонный разговор министра иностранных дел Российской Федерации Сергея Лаврова с министром иностранных дел Турецкой Республики Мевлутом Чавушоглу.

Как передает российское бюро Report, стороны предметно обсудили перспективы взаимодействия между двумя странами в различных сферах на фоне постепенного снижения заболеваемости коронавирусной инфекцией в мире. Условились поддерживать плотную координацию в процессе поэтапного восстановления двустороннего сотрудничества.

Состоялся обмен мнениями по актуальным событиям на Ближнем Востоке. В отношении ситуации в Сирии проанализирован ход выполнения российско-турецких договоренностей по Идлибской зоне деэскалации в контексте реализации принятого 5 марта 2020 г. Дополнительного протокола к сочинскому Меморандуму от 17 сентября 2018 г.

Подтвержден обоюдный настрой на содействие по созданию условий для примирения противоборствующих сторон в Ливии в интересах политико-дипломатического урегулирования под эгидой ООН. Подтверждена необходимость скорейшего назначения нового спецпредставителя Генсекретаря ООН по Ливии.

Министры высказались в пользу скорейшего преодоления тупика в палестино-израильском урегулировании путем прямых переговоров сторон при поддержке "квартета" международных посредников, Лиги арабских государств, Организации исламского сотрудничества.