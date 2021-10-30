Лавров и Чавушоглу начали переговоры в Риме

Министр иностранных дел России Сергей Лавров прибыл в Рим для участия в саммите глав государств и правительств стран Группы двадцати (G20), где проведет переговоры с главой МИД Турции Мевлютом Чавушоглу.

Главы МИД РФ и Турции Сергей Лавров и Мевлют Чавушоглу проводят переговоры в Риме.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, турецкий министр встретил Лаврова на входе в отель The St. Regis Rome.

По пути в комнату переговоров Лавров поинтересовался у турецкого коллеги, в этом ли отеле он остановился. Чавушоглу ответил, что да, что очень любит эту гостиницу.

В начале встречи Лавров рассказал, что в Риме Россию на саммите G20 также представляет министр финансов страны Антон Силуанов. Чавушоглу сказал, что слушал выступление российского президента, после чего министры продолжили переговоры без прессы.

17:05

Министр иностранных дел России Сергей Лавров прибыл в Рим для участия в саммите глав государств и правительств стран Группы двадцати (G20), где проведет переговоры с главой МИД Турции Мевлютом Чавушоглу.

Как передает Report, об этом сообщает корреспондент ТАСС.

Как заявили в российской делегации, Лавров проведет переговоры с главой МИД Китая Ван И, а также с французской коллегой Жан-Ивом Ле Дрианом. Кроме того, ожидаются встречи с исполнительным директором Всемирной продовольственной программы (ВПП) ООН Дэвидом Бизли и генеральным директором Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедросом Аданомом Гебрейесусом.