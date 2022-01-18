Лавров и Блинкен могут встретиться в скором времени

В ближайшее время состоятся переговоры между главой МИД России Сергеем Лавровым и госсекретаря США Энтони Блинкеном.

В ближайшее время состоятся переговоры между главой МИД России Сергеем Лавровым и госсекретаря США Энтони Блинкеном.

Об этом передает Report со ссылкой на "Коммерсант".

По данным издания, встреча готовится на фоне прошедших в январе консультаций по гарантиям безопасности, запрошенным Россией. Она потребовала, в частности, зафиксировать отказ от расширения НАТО. 10 января состоялась встреча делегаций России и США в Женеве. 12 января в Брюсселе прошло заседание Совета Россия–НАТО, 13 января — консультации на площадке Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе. США и НАТО пообещали озвучить ответные предложения России в течение недели.