О нас
Report Georgia
Аудио новости

Лавров и Блинкен могут встретиться в скором времени

Лавров и Блинкен могут встретиться в скором времени В ближайшее время состоятся переговоры между главой МИД России Сергеем Лавровым и госсекретаря США Энтони Блинкеном.
В регионе
18 января 2022 г. 14:15
Лавров и Блинкен могут встретиться в скором времени

В ближайшее время состоятся переговоры между главой МИД России Сергеем Лавровым и госсекретаря США Энтони Блинкеном.

Об этом передает Report со ссылкой на "Коммерсант".

По данным издания, встреча готовится на фоне прошедших в январе консультаций по гарантиям безопасности, запрошенным Россией. Она потребовала, в частности, зафиксировать отказ от расширения НАТО. 10 января состоялась встреча делегаций России и США в Женеве. 12 января в Брюсселе прошло заседание Совета Россия–НАТО, 13 января — консультации на площадке Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе. США и НАТО пообещали озвучить ответные предложения России в течение недели.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook

Экслюзивные новости

Назначен новый начальник секретариата МВД
Назначен новый начальник секретариата МВД
18 января 2022 г. 09:29
Беспорядки в Казахстане не отразились на транзите нефти через Баку
Беспорядки в Казахстане не отразились на транзите нефти через Баку
17 января 2022 г. 16:36
Уникальные жемчужины Карабаха, хранящиеся в Тбилисском музее истории - РЕПОРТАЖ
ФотоУникальные жемчужины Карабаха, хранящиеся в Тбилисском музее истории - РЕПОРТАЖ
17 января 2022 г. 16:31
В структуре Государственной налоговой службы произведены изменения
В структуре Государственной налоговой службы произведены изменения
17 января 2022 г. 14:23
Депутат сейма: Поддержка территориальной целостности Азербайджана - принципиальная позиция Латвии
Депутат сейма: Поддержка территориальной целостности Азербайджана - принципиальная позиция Латвии
17 января 2022 г. 13:05
Боб Блэкмен: Великобритания готова поддержать диверсификацию экономики Азербайджана
Боб Блэкмен: Великобритания готова поддержать диверсификацию экономики Азербайджана
17 января 2022 г. 10:30
Британский депутат: Международное сообщество должно применить меры в отношении Армении
Британский депутат: Международное сообщество должно применить меры в отношении Армении
14 января 2022 г. 12:08
Украина назвала приоритеты военного сотрудничества с Турцией
Украина назвала приоритеты военного сотрудничества с Турцией
13 января 2022 г. 13:26
В БГУ начались выборы деканов и заведующих кафедрами
В БГУ начались выборы деканов и заведующих кафедрами
12 января 2022 г. 18:53
ГФСЗ о причинах, по которым пенсии некоторых граждан не были повышены
ГФСЗ о причинах, по которым пенсии некоторых граждан не были повышены
12 января 2022 г. 17:39

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi