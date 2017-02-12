Лавров: голословно вычеркивать Иран из антитеррористической коалиции непрагматично

Баку. 12 февраля. REPORT.AZ/ Москва считает непрагматичным голословно вычеркивать Иран из антитеррористической коалиции, подозрения необходимо подтверждать конкретными фактами.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью программе "Итоги недели" на телеканале НТВ.

"Если для президента США Дональда Трампа главный приоритет на международной арене - борьба с терроризмом, то необходимо признать, что, скажем, в Сирии против ИГИЛ борются прежде всего сирийская армия при поддержке ВКС России, но также подразделения, в том числе подразделения "Хезболлы", которые опираются на иранскую поддержку, - сказал Лавров. - Здесь надо будет делать выбор приоритетов".

"Поэтому мы просим дать нам конкретные факты. Также и в случае с Ираном или с любой другой страной, - подчеркнул Лавров. - Если есть подозрение, то давайте его рассмотрим, но просто голословно вычеркивать Иран из антитеррористической коалиции непрагматично".