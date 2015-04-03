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    Лавров: В ходе СМИД СНГ обсужден проект создания группировки по защите границ

    Проект будет представлен лидерам cтран-членов Содружества

    Баку. 3 апреля. REPORT.AZ/ Проект создания совместной группировки для обеспечения безопасности границ обсужден в ходе прошедшего сегодня в Бишкеке заседания СМИД СНГ. Об этом, как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров по итогам заседания. 

    Позднее проект будет представлен лидерам cтран-членов Содружества.

    "Мы провели очень плодотворное заседание СМИД СНГ. Рассмотрели вопросы нашего взаимодействия во внешнеполитической сфере, в том числе в связи с предстоящими мероприятиями в связи с 70-летием Победы во Второй мировой войне, которые будут проводиться, в том числе, в ООН и ОБСЕ", - отметил министр.

    По его словам, в ходе заседания были также рассмотрены вопросы сотрудничества в гуманитарной сфере до 2020 года, "основные направления по укреплению сотрудничества в сфере пограничной безопасности, в том числе путем создания совместной группировки стран СНГ с участием пограничных и других ведомств для контроля ситуации на внешних границах Содружества".

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