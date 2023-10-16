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Лавров: форум "Один пояс - один путь" служит продвижению сотрудничества в Евразии

Лавров: форум "Один пояс - один путь" служит продвижению сотрудничества в Евразии Россия рассматривает форум "Один пояс - один путь" как составную часть продвижения сотрудничества в Евразии.
В регионе
16 октября 2023 г. 09:43
Лавров: форум Один пояс - один путь служит продвижению сотрудничества в Евразии

Россия рассматривает форум "Один пояс - один путь" как составную часть продвижения сотрудничества в Евразии.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на переговорах с главой канцелярии Комиссии ЦК КПК по иностранным делам, главой МИД Китая Ван И.

"Рассматриваем это движение, проект в качестве важной составной части продвижения сотрудничества на основе равноправия и взаимной выгоды на всем Евразийском континенте. И в этом направлении идут отношения между проектом "Пояса и пути" и Евразийским экономическим союзом, Шанхайской организацией сотрудничества, АСЕАН и другими структурами, которые на этом геополитическом, геоэкономическом пространстве функционируют. Мы заинтересованы в том, чтобы третий международный форум "Пояса и пути" был успешным", - указал российский министр.

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Версия на английском языке Belt and Road Forum serves to promote cooperation in Eurasia, Lavrov says

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