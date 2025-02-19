Лавров: Формат "3+3" несомненно работает в интересах всех участников

Формат регионального сотрудничества "3+3" несомненно работает в интересах всех стран-участниц.

Формат регионального сотрудничества "3+3" несомненно работает в интересах всех стран-участниц - Азербайджана, Армении, России, Ирана, Турции и Грузии.

Как сообщает Report, об этом глава МИД России Сергей Лавров заявил на парламентском часе в Госдуме.

"С самого начала все согласились, что у нас именно формат "3+3" и что мы понимаем сомнения и нюансы позиции Грузии, но кресло для грузинских представителей всегда будет находиться в зале заседания", - сказал глава внешнеполитического ведомства РФ.

Лавров напомнил, что такой подход был констатирован и на последней встрече на уровне министров, которая прошла в октябре прошлого года в Стамбуле.

По словам российского министра, это вызывало зависть у предыдущей администрации США, которая пыталась взамен формата "3+3" продвигать формат "3+1", в которою должны были войти страны Южного Кавказа и представители администрации экс-президента Джо Байдена.

Он также подчеркнул, что на последней встрече было принято решение превратить эту консультационную платформу в более структурированную организацию.

Лавров поддержал предложение депутатов Госдумы создать межпарламентскую комиссию в формате "3+3" для организации дополнительных механизмов сотрудничества. "Если вы с такой инициативой выступите, мы подкрепим ее по линии МИД. Это было бы очень полезно", - полагает министр.