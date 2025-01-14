Глава МИД РФ: Договор о стратегическом партнерстве с Ираном не направлен против других стран

Договор, который подпишут президенты России Владимир Путин и его коллега из Ирана Масуд Пезешкиан, не направлены против какой либо из стран.

Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве, который планируют подписать президенты России и Ирана, не направлен против других стран.

Как сообщает Report, об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров сегодня на пресс-конференции в Москве.

"Этот вопрос обычно задают наши западные коллеги, потому что им всегда хочется найти какую-то тему в любом вопросе, чтобы показать, что Россия, Иран, Китай или КНДР все время что-то готовят против кого-то. А данный документ, как и договор с КНДР, не направлен против какой бы то ни было страны и носит конструктивный характер", - сказал Лавров.

По его словам, целью является укрепить способности России и Ирана в развитии экономики, решении социальных вопросов и обеспечении надежной обороноспособности.

Ранее в Кремле подтвердили, что президенты России и Ирана Владимир Путин и Масуд Пезешкиан подпишут договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве. Подписание состоится в рамках визита Пезешкиана в Москву 17 января.