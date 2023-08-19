Лавров: Для РФ наличие ядерного оружия - единственно возможный ответ на угрозы

Обладание ядерными вооружениями в контексте сдерживания является на сегодня единственно возможным ответом России на некоторые существенные внешние угрозы ее безопасности.

Обладание ядерными вооружениями в контексте сдерживания является на сегодня единственно возможным ответом России на некоторые существенные внешние угрозы ее безопасности.

Как передает Report, об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью журналу "Международная жизнь".

"Действительно, о роли ядерного оружия во внешней политике России в последнее время говорится немало. Напомню, что условия его возможного применения с нашей стороны изложены в доктринальных документах. Важно понимать: государственная политика России в области ядерного сдерживания носит исключительно оборонительный характер, - подчеркнул Лавров. - Она направлена на поддержание потенциала ядерных сил на уровне, минимально необходимом для гарантированной защиты суверенитета и территориальной целостности государства, предотвращения агрессии против России и ее союзников".

"В контексте сдерживания обладание ядерными вооружениями является на сегодня единственно возможным ответом на некоторые существенные внешние угрозы безопасности нашей страны", - указал глава МИД РФ.