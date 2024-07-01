Лавров будет председательствовать на дебатах Совбеза ООН в Нью-Йорке

Глава МИД РФ Сергей Лавров будет председательствовать на дебатах министерского уровня Совбеза ООН, которые пройдут в Нью-Йорке 16 и 17 июля.

Глава МИД РФ Сергей Лавров будет председательствовать на дебатах министерского уровня Совбеза ООН, которые пройдут в Нью-Йорке 16 и 17 июля.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в сообщении на сайте российского дипведомства.

"В ходе российского председательства (в СБ ООН) запланированы три центральных мероприятия. 16 июля - открытые дебаты министерского уровня на тему "Многостороннее сотрудничество в интересах формирования более справедливого, демократического и устойчивого мироустройства". 17 июля - открытые дебаты министерского уровня по ситуации на Ближнем Востоке, включая палестинский вопрос. <…> Первые два мероприятия пройдут под председательством министра иностранных дел Российской Федерации Сергея Лаврова", - информировали в МИД РФ.