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Лавров будет председательствовать на дебатах Совбеза ООН в Нью-Йорке

Лавров будет председательствовать на дебатах Совбеза ООН в Нью-Йорке Глава МИД РФ Сергей Лавров будет председательствовать на дебатах министерского уровня Совбеза ООН, которые пройдут в Нью-Йорке 16 и 17 июля.
В регионе
1 июля 2024 г. 17:38
Лавров будет председательствовать на дебатах Совбеза ООН в Нью-Йорке

Глава МИД РФ Сергей Лавров будет председательствовать на дебатах министерского уровня Совбеза ООН, которые пройдут в Нью-Йорке 16 и 17 июля.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в сообщении на сайте российского дипведомства.

"В ходе российского председательства (в СБ ООН) запланированы три центральных мероприятия. 16 июля - открытые дебаты министерского уровня на тему "Многостороннее сотрудничество в интересах формирования более справедливого, демократического и устойчивого мироустройства". 17 июля - открытые дебаты министерского уровня по ситуации на Ближнем Востоке, включая палестинский вопрос. <…> Первые два мероприятия пройдут под председательством министра иностранных дел Российской Федерации Сергея Лаврова", - информировали в МИД РФ.

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