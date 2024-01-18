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Лавров: Азербайджан готов подписать мирный договор

Лавров: Азербайджан готов подписать мирный договор Азербайджан готов подписать мирный договор на российской площадке - это факт. Насколько к этому готов Ереван пока не известно.
В регионе
18 января 2024 г. 13:43
Лавров: Азербайджан готов подписать мирный договор

Азербайджан готов подписать мирный договор на российской площадке - это факт. Насколько к этому готов Ереван, пока не известно.

Как передает Report, об этом министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил на традиционной ежегодной пресс-конференции, отвечая на вопрос News.ru.

"То, что Азербайджан готов его подписать [мирный договор] на российской территории, где, собственно, и начинались усилия по выстраиванию всей системы взаимодействия, для всех вопросов - это факт. Насколько к этому готов Ереван, неизвестно, хотя соответствующие сигналы давно накопились в армянской столице",- сказал глава МИД РФ.

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Версия на английском языке Lavrov: Azerbaijan ready to sign peace treaty
Версия на азербайджанском языке Rusiya XİN başçısı: “Azərbaycan Ermənistanla sülh sazişi imzalamağa hazırdır”

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