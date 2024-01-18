Лавров: Азербайджан готов подписать мирный договор

Азербайджан готов подписать мирный договор на российской площадке - это факт. Насколько к этому готов Ереван пока не известно.

Азербайджан готов подписать мирный договор на российской площадке - это факт. Насколько к этому готов Ереван, пока не известно.

Как передает Report, об этом министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил на традиционной ежегодной пресс-конференции, отвечая на вопрос News.ru.

"То, что Азербайджан готов его подписать [мирный договор] на российской территории, где, собственно, и начинались усилия по выстраиванию всей системы взаимодействия, для всех вопросов - это факт. Насколько к этому готов Ереван, неизвестно, хотя соответствующие сигналы давно накопились в армянской столице",- сказал глава МИД РФ.