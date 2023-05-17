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Лавров: Армения выиграла бы от развертывания миссии ОДКБ

Лавров: Армения выиграла бы от развертывания миссии ОДКБ Армения выиграла бы от развертывания миссии Организации договора коллективной безопасности (ОДКБ) и получила бы более стабильную ситуацию.
В регионе
17 мая 2023 г. 12:08
Лавров: Армения выиграла бы от развертывания миссии ОДКБ

Армения выиграла бы от развертывания миссии Организации договора коллективной безопасности (ОДКБ) и получила бы более стабильную ситуацию.

Как передает Report, об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров в интервью телеканалу "Царьград".

"Осенью 2022 года к саммиту организации в Ереване был подготовлен документ о развертывании миссии наблюдателей ОДКБ на армянской территории в соответствии с просьбой наших армянских союзников. Документ был полностью согласован на уровне министров иностранных дел. Потом в последний момент на самом саммите армянские друзья попросили отложить его принятие. До сих пор он остается в бумажном виде и не может реализоваться", - заявил Лавров.

По словам главы российского внешнеполитического ведомства, "если бы Ереван подтвердил то, что уже было согласовано, и остался готовым к подписанию и вступлению в силу, убежден, что Армения выиграла бы и получила бы более стабильную ситуацию".

Напомним, что 13 апреля премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил журналистам в парламенте, что Армения готова к размещению миссии ОДКБ, но обсуждения в этом направлении продолжаются.

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Версия на английском языке Lavrov: Armenia would benefit from deployment of CSTO mission
Версия на азербайджанском языке Lavrov: "Ermənistan KTMT missiyasının yerləşdirilməsindən faydalana bilərdi”

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