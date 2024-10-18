Лавров: Армения хочет напрямую общаться с Турцией

Армения хочет напрямую общаться с Турцией для нормализации отношений.

Армения хочет напрямую общаться с Турцией для нормализации отношений.

Как передает Report, об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам встречи региональной платформы "3+3" в Стамбуле.

Российский министр подчеркнул, что нормализация отношений Еревана и Анкары в любом случае связана с армяно-азербайджанскими переговорами, поэтому на встрече было предложено эти вопросы обсудить в комплексе и стимулировать вовлеченные страны к тому, чтобы они поскорее договаривались.

Он также сказал, что ранее Россия и Иран оказали содействие началу процесса переговоров между армянской и турецкой сторонами, однако сейчас пока встреч не планируется.

"Армянские коллеги взяли паузу. Они считают, что сейчас нужно напрямую с турецкой стороной пообщаться и понять, что необходимо сделать", – сказал он.

Отметим, что в декабре 2021 года Турция и Армения назначили спецпредставителей для переговоров по нормализации отношений.