Лавров 20 декабря проведет заседание комиссии по делам соотечественников

Очередное заседание правительственной комиссии по делам соотечественников за рубежом под председательством главы МИД РФ Сергея Лаврова состоится 20 декабря.

Очередное заседание правительственной комиссии по делам соотечественников за рубежом под председательством главы МИД РФ Сергея Лаврова состоится 20 декабря.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила официальный представитель российского дипведомства Мария Захарова в четверг на брифинге.

В заседании, по словам Захаровой, примут участие члены комиссии, представители федеральных и региональных органов исполнительной власти, депутаты Госдумы, сенаторы РФ, руководители ряда общественных организаций и фондов.

Как отметила дипломат, центральным пунктом повестки дня заседания станет обсуждение итогов и задач работы соотечественников в свете прошедшей всемирной тематической конференции "Экономическое сотрудничество: соотечественники и регионы России. Отвечая на вызовы времени".