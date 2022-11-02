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Лавров 2 ноября начинает визит в ОАЭ и Иорданию

Лавров 2 ноября начинает визит в ОАЭ и Иорданию Визит министра иностранных дел России Сергея Лаврова на Ближний Восток начинается в среду, 2 ноября. Предполагается, что он посетит Иорданию и Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ).
В регионе
2 ноября 2022 г. 16:25
Лавров 2 ноября начинает визит в ОАЭ и Иорданию

Визит министра иностранных дел России Сергея Лаврова на Ближний Восток начинается в среду, 2 ноября. Предполагается, что он посетит Иорданию и Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ).

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Сегодня начинается визит российского министра иностранных дел на Ближний Восток. Предполагается, что делегация, возглавляемая Сергеем Лавровым, посетит Иорданию и Объединенные Арабские Эмираты", - сказала она.

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Версия на английском языке Russia's Lavrov starts his visit to Middle East

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