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Латвия отправит в Украину первую партию дронов

Латвия отправит в Украину первую партию дронов Латвия в ближайшее время планирует отправить в Украину первую партию дронов местного производства на 1 млн евро.
В регионе
4 апреля 2024 г. 12:51
Латвия отправит в Украину первую партию дронов

Латвия в ближайшее время планирует отправить в Украину первую партию дронов местного производства на 1 млн евро.

Как передает Report со ссылкой на украинские СМИ, об этом заявила премьер-министр Латвии Эвика Силиня на пресс-конференции с украинским коллегой Денисом Шмыгалем.

"Мы работаем над производством дронов в Латвии, чтобы потом их можно было отправить для поддержки Украины. И уже скоро мы планируем отправить первые дроны на 1 миллион евро в Украину. Дроны проверены, наши украинские коллеги признали, что они хороши в бою", - сказала она.

По ее словам, всего в 2024 году Латвия запланировала выделить 9 млн евро на поставку дронов Украине.

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Версия на английском языке Latvia plans to send first batch of drones to Ukraine soon
Версия на азербайджанском языке Latviya dronların ilk partiyasını Ukraynaya göndərəcək

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