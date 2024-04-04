Латвия отправит в Украину первую партию дронов

Латвия в ближайшее время планирует отправить в Украину первую партию дронов местного производства на 1 млн евро.

Латвия в ближайшее время планирует отправить в Украину первую партию дронов местного производства на 1 млн евро.

Как передает Report со ссылкой на украинские СМИ, об этом заявила премьер-министр Латвии Эвика Силиня на пресс-конференции с украинским коллегой Денисом Шмыгалем.

"Мы работаем над производством дронов в Латвии, чтобы потом их можно было отправить для поддержки Украины. И уже скоро мы планируем отправить первые дроны на 1 миллион евро в Украину. Дроны проверены, наши украинские коллеги признали, что они хороши в бою", - сказала она.

По ее словам, всего в 2024 году Латвия запланировала выделить 9 млн евро на поставку дронов Украине.