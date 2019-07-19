Лаша Дарсалия: Повторения инцидента на границе с азербайджаном не будет допущено

“Проводимая совместно с азербайджанскими коллегами работа по делимитации государственных границ завершится в духе стратегического партнерства”.

Как передаёт грузинское бюро Report, об этом заявил сопредседатель комиссии с грузинской стороны, заместитель министра иностранных дел Лаша Дарсалия.

По его словам правительственная комиссия по делимитации государственных границ обеспокоена событиями вокруг монастырского комплекса Кешикчидаг.

“Грузинская сторона осуждает подобные действия. Повторения подобных фактов не будет допущено”. Замминистра отметил, что в связи с инцидентом, произошедшего 14 июля, начато расследование.