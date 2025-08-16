Лариджани пригласил главу Совбеза Армении в Иран с рабочим визитом

Секретарь Совбеза Армении Армен Григорян и секретарь Высшего совета нацбезопасности Ирана Али Лариджани в ходе телефонного разговора обсудили армяно-иранское двустороннее сотрудничество.

Как передает Report, об этом сообщают армянские СМИ со ссылкой на Аппарат СБ Армении.

Григорян поздравив Лариджани с назначением на эту должность, отметил, что между Арменией и Ираном налажены институциональные связи, и выразил уверенность, что в ближайшем будущем будут определены новые направления сотрудничества.

Лариджани, в свою очередь, сказал, что готов внести свой вклад в рамках многоотраслевого взаимодействия между двумя странами. Он также пригласил Григоряна в Иран с рабочим визитом.