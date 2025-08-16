О нас

Лариджани пригласил главу Совбеза Армении в Иран с рабочим визитом

Лариджани пригласил главу Совбеза Армении в Иран с рабочим визитом Секретарь Совбеза Армении Армен Григорян и секретарь Высшего совета нацбезопасности Ирана Али Лариджани в ходе телефонного разговора обсудили армяно-иранское двустороннее сотрудничество.
В регионе
16 августа 2025 г. 13:52
Лариджани пригласил главу Совбеза Армении в Иран с рабочим визитом

Секретарь Совбеза Армении Армен Григорян и секретарь Высшего совета нацбезопасности Ирана Али Лариджани в ходе телефонного разговора обсудили армяно-иранское двустороннее сотрудничество.

Как передает Report, об этом сообщают армянские СМИ со ссылкой на Аппарат СБ Армении.

Григорян поздравив Лариджани с назначением на эту должность, отметил, что между Арменией и Ираном налажены институциональные связи, и выразил уверенность, что в ближайшем будущем будут определены новые направления сотрудничества.

Лариджани, в свою очередь, сказал, что готов внести свой вклад в рамках многоотраслевого взаимодействия между двумя странами. Он также пригласил Григоряна в Иран с рабочим визитом.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Laricani Ermənistan Təhlükəsizlik Şurasının katibini İrana dəvət edib

Самое читаемое

Силы обороны Украины атаковали российский порт Оля в Астраханской области
Силы обороны Украины атаковали российский порт "Оля" в Астраханской области
15 августа 2025 г. 09:38
Суд в Ереване продлил арест находящегося в СИЗО Карапетяну
Суд в Ереване продлил арест находящегося в СИЗО Карапетяну
15 августа 2025 г. 09:18
ВМС Украины сообщают о вероятной потере ВС России Су-30СМ у острова Змеиный
ВМС Украины сообщают о вероятной потере ВС России Су-30СМ у острова Змеиный
14 августа 2025 г. 20:23
Завтра выплатят пенсии за август по Баку, Сумгайыту и Абшеронскому району
Завтра выплатят пенсии за август по Баку, Сумгайыту и Абшеронскому району
11 августа 2025 г. 10:44
Визит президента Ильхама Алиева в США
ФотоВизит президента Ильхама Алиева в США
9 августа 2025 г. 17:26
Белый дом: Встреча Трампа и Путина пройдет в Анкоридже
Белый дом: Встреча Трампа и Путина пройдет в Анкоридже
12 августа 2025 г. 21:12
В результате удара по автовокзалу в украинском Запорожье пострадали 19 человек
В результате удара по автовокзалу в украинском Запорожье пострадали 19 человек
10 августа 2025 г. 22:29
В результате сильного землетрясения на западе Турции погиб один человек
ФотоВ результате сильного землетрясения на западе Турции погиб один человек
11 августа 2025 г. 00:43
Трамп и Столтенберг обсудили Нобелевскую премию и пошлины
Трамп и Столтенберг обсудили Нобелевскую премию и пошлины
14 августа 2025 г. 19:17
МИД Катара: Соглашение между Азербайджаном и Арменией укрепит безопасность и стабильность на Кавказе.
МИД Катара: Соглашение между Азербайджаном и Арменией укрепит безопасность и стабильность на Кавказе.
9 августа 2025 г. 17:25

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi