Лариджани: подход Ирана к сделке по ИЯП зависит от поведения Запада

Баку. 21 июля. REPORT.AZ/ Спикер иранского парламента Али Лариджани считает, что подход Ирана к соглашению по ядерной программе зависит от поведения Запада, передает РИА Новости со ссылкой на агентство IRNA.

"Данное соглашение может послужить ключом к сотрудничеству, но также и использовано недолжным образом", — заявил Лариджани в понедельник во время встречи с министром экономики ФРГ Зигмаром Габриэлем в Тегеране.

Визит немецкой делегации стал первым визитом европейской группы такого высокого уровня после заключения соглашения по иранской ядерной программе 14 июля. Габриэль получил приглашение посетить Тегеран от иранского министра нефти Зангане.

В ходе встречи спикер парламента ИРИ также указал на исторические связи между Ираном и Германией и заявил, что "иранский народ всегда смотрел на Германию позитивно, что может быть использовано для расширения политических, экономических и культурных отношений".

В свою очередь Габриэль сказал, что визит немецкой делегации в Иран демонстрирует заинтересованность Германии в расширении отношений с ИРИ, передает агентство.

В составе делегации ФРГ 60 человек, среди которых представители десяти крупнейших немецких компаний и нескольких предприятий, специализирующихся на производстве промышленного оборудования и высоких технологиях.

Совет безопасности ООН в понедельник принял резолюцию, которая поставит под международный контроль ядерную программу Ирана, позволит убедиться в ее мирном характере и не даст исламской республике создать ядерное оружие. За проект резолюции проголосовали все пять постоянных членов Совбеза (Великобритания, Китай, Россия, США и Франция) и 10 непостоянных членов.

Документ был внесен на прошлой неделе на рассмотрение в СБ ООН делегацией США и основывался на договоренностях Ирана и "шестерки" (пяти постоянных членов СБ ООН и Германии), которые были достигнуты 14 июля в Вене по итогам почти 20 месяцев переговоров.