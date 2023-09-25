Кыргызстан ввел временный запрет на вывоз муки и зерна

Власти Кыргызстана в целях обеспечения продовольственной безопасности ввели временный запрет на вывоз из республики муки и зерна.
Как передает
"Подписано постановление кабинета министров "О введении временного запрета на вывоз (экспорт) отдельных видов сельскохозяйственных товаров из Кыргызской Республики", - говорится в сообщении.
Согласно решению кабмина, запрещается экспортировать из Кыргызстана пшеничную муку и зерно продовольственной пшеницы в течение шести месяцев.
Как пояснили в министерстве, такие меры приняты с целью обеспечения "продовольственной безопасности и стабилизации рыночных цен на продовольственные товары".