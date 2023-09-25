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Кыргызстан ввел временный запрет на вывоз муки и зерна

Кыргызстан ввел временный запрет на вывоз муки и зерна Власти Кыргызстана в целях обеспечения продовольственной безопасности ввели временный запрет на вывоз из республики муки и зерна.
В регионе
25 сентября 2023 г. 08:59
Кыргызстан ввел временный запрет на вывоз муки и зерна

Власти Кыргызстана в целях обеспечения продовольственной безопасности ввели временный запрет на вывоз из республики муки и зерна.

Как передает Report, об этом сообщило Министерство сельского хозяйства страны.

"Подписано постановление кабинета министров "О введении временного запрета на вывоз (экспорт) отдельных видов сельскохозяйственных товаров из Кыргызской Республики", - говорится в сообщении.

Согласно решению кабмина, запрещается экспортировать из Кыргызстана пшеничную муку и зерно продовольственной пшеницы в течение шести месяцев.

Как пояснили в министерстве, такие меры приняты с целью обеспечения "продовольственной безопасности и стабилизации рыночных цен на продовольственные товары".

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Версия на английском языке Kyrgyzstan introduces temporary ban on export of flour and grain

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