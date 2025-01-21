О нас

Кыргызстан впервые выпустит суверенные облигации

Кыргызстан впервые выпустит суверенные облигации Кыргызстан планирует впервые выпустить суверенные облигации на сумму $1,7 млрд в Гонконге.
В регионе
21 января 2025 г. 10:50
Кыргызстан впервые выпустит суверенные облигации

Кыргызстан планирует впервые выпустить суверенные облигации на сумму $1,7 млрд в Гонконге.

Как передает Report со ссылкой на кыргызские СМИ, об этом заявил министр экономики и коммерции Бакыт Сыдыков.

В интервью китайской газете China Daily он сообщил о том, что ориентировочный срок погашения около 10 лет.

"Мы рассматриваем международный рынок капитала как важный и перспективный источник финансирования для нашей страны. Это будет первый выход Кыргызстана на международный рынок. Сейчас работаем над повышением наших суверенных рейтингов и тесно сотрудничаем с консультантами и банками", - сказал Сыдыков.

Он отметил, что проведено несколько информационных мероприятий в формате роуд-шоу, часть из которых состоялась в Гонконге.

"Мы рассматриваем Гонконг не только как традиционный финансовый центр азиатского региона, но и как значимого игрока на мировой арене", - подчеркнул министр.

Суверенные облигации - это долговые ценные бумаги, выпущенные для привлечения средств. Они могут быть номинированы в инвалюте, либо в национальной валюте. В настоящее время Кыргызстан выпускает облигации, которые в основном приобретают резиденты страны.

Облигации, а также кредиты составляют госдолг любой страны.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram

Другие новости из категории

В Грузии нацелены на развитие грузино-американских отношений при Дональде Трампе
В Грузии нацелены на развитие грузино-американских отношений при Дональде Трампе
21 января 2025 г. 10:55
Венгерская компания вложит $83 млн в строительство заводов в Казахстане
Венгерская компания вложит $83 млн в строительство заводов в Казахстане
21 января 2025 г. 10:40
В аэропорту Астаны из-за непогоды задержаны 20 рейсов
В аэропорту Астаны из-за непогоды задержаны 20 рейсов
21 января 2025 г. 10:17
В Турции при пожаре в отеле погибли 10 человек
ВидеоВ Турции при пожаре в отеле погибли 10 человек
21 января 2025 г. 09:58
В Казахстане построят 41 завод по переработке отходов можностью 1,1 млн тонн
В Казахстане построят 41 завод по переработке отходов можностью 1,1 млн тонн
21 января 2025 г. 09:54
Замглавы МИД Украины: Мы с уважением чтим память погибших в трагедии 20 Января
Замглавы МИД Украины: Мы с уважением чтим память погибших в трагедии 20 Января
20 января 2025 г. 21:41
Эрдоган планирует обсудить с Путиным вопрос обеспечения Словакии российским газом
Эрдоган планирует обсудить с Путиным вопрос обеспечения Словакии российским газом
20 января 2025 г. 20:59
Лавров: США пытаются восстановить свое присутствие в Афганистане
Лавров: США пытаются восстановить свое присутствие в Афганистане
20 января 2025 г. 18:13
Лавров и Мирзоян обсудят нормализацию отношений между Азербайджаном и Арменией
Лавров и Мирзоян обсудят нормализацию отношений между Азербайджаном и Арменией
20 января 2025 г. 17:34
Министр нефти : Ирак может прекратить покупку иранского газа
Министр нефти : Ирак может прекратить покупку иранского газа
20 января 2025 г. 16:03

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi