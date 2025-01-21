Кыргызстан впервые выпустит суверенные облигации

Кыргызстан планирует впервые выпустить суверенные облигации на сумму $1,7 млрд в Гонконге.

Кыргызстан планирует впервые выпустить суверенные облигации на сумму $1,7 млрд в Гонконге.

Как передает Report со ссылкой на кыргызские СМИ, об этом заявил министр экономики и коммерции Бакыт Сыдыков.

В интервью китайской газете China Daily он сообщил о том, что ориентировочный срок погашения около 10 лет.

"Мы рассматриваем международный рынок капитала как важный и перспективный источник финансирования для нашей страны. Это будет первый выход Кыргызстана на международный рынок. Сейчас работаем над повышением наших суверенных рейтингов и тесно сотрудничаем с консультантами и банками", - сказал Сыдыков.

Он отметил, что проведено несколько информационных мероприятий в формате роуд-шоу, часть из которых состоялась в Гонконге.

"Мы рассматриваем Гонконг не только как традиционный финансовый центр азиатского региона, но и как значимого игрока на мировой арене", - подчеркнул министр.

Суверенные облигации - это долговые ценные бумаги, выпущенные для привлечения средств. Они могут быть номинированы в инвалюте, либо в национальной валюте. В настоящее время Кыргызстан выпускает облигации, которые в основном приобретают резиденты страны.

Облигации, а также кредиты составляют госдолг любой страны.