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Кыргызстан призвал Таджикистан отказаться от территориальных претензий

Кыргызстан призвал Таджикистан отказаться от территориальных претензий Глава Госкомитета нацбезопасности Кыргызстана ГКНБ Камчыбек Ташиев призвал власти Таджикистана отказаться от территориальных претензий к Кыргызстану.
В регионе
16 сентября 2023 г. 22:25
Кыргызстан призвал Таджикистан отказаться от территориальных претензий

Глава Госкомитета нацбезопасности Кыргызстана ГКНБ Камчыбек Ташиев призвал власти Таджикистана отказаться от территориальных претензий к Кыргызстану.

Об этом сообщает Report со ссылкой на новостной портал 24 KG.

Он отметил, что сегодня годовщина трагедий, которые произошли в Баткене 15-16 сентября прошлого года.

"Погибли десятки военнослужащих и мирных жителей. Это произошло из-за нерешенных проблем, связанных с границей, и из-за того, что соседняя страна напала на наше государство. Я являюсь председателем комиссии по демаркации и делимитации госграницы. До сегодняшнего дня мы пытались решить вопрос мирным путем и продолжаем это делать. Глава государства направляет нас, чтобы мы решили вопросы путем переговоров. Но в то же время нужно сказать, что действительно в прошлом году в отношении нашего государства совершен акт агрессии. Впредь мы не позволим проявлять такую агрессию", — сказал Камчыбек Ташиев.

По его словам, ранее соседняя республика предъявляла Кыргызстану территориальные претензии.

"Если соседняя страна не откажется от своих территориальных претензий, то мы тоже будем предъявлять их. У нас на это и сил и возможностей хватает. У нас есть возможность вернуть нашли земли, которые перешли РТ десятки, а то и сотни лет назад", — заявил глава ГКНБ.

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Версия на азербайджанском языке Qırğızıstan Tacikistanı ərazi iddialarından əl çəkməyə çağırıb

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