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Кыргызстан предложил запретить присутствие военной техники у границ стран СНГ

Кыргызстан предложил запретить присутствие военной техники у границ стран СНГ Секретарь Совбеза Кыргызстана Марат Иманкулов предложил в рамках СНГ ввести ограничения на присутствие вблизи границ тяжелой техники, танков, артиллерии, реактивных систем залпового огня, если это не касается внешних рубежей государств Содружества.
В регионе
4 ноября 2022 г. 13:49
Кыргызстан предложил запретить присутствие военной техники у границ стран СНГ

Секретарь Совбеза Кыргызстана Марат Иманкулов предложил в рамках СНГ ввести ограничения на присутствие вблизи границ тяжелой техники, танков, артиллерии, реактивных систем залпового огня, если это не касается внешних рубежей государств Содружества.

Как передает Report со ссылкой на кыргызские СМИ, об этом он заявил в ходе X встрече секретарей совбезов стран СНГ в Москве.

В пресс-службе президента Кыргызстана сообщили, что было предложено наращивать обмен оперативными данными между компетентными структурами, информировать друг друга о количественном и качественном составе подразделений вооруженных сил, дислоцируемых в приграничных районах.

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