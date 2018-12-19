Кыргызстан поддержал кандидатуру представителя Беларуси на пост генсека ОДКБ

Баку. 19 декабря. REPORT.AZ/ Кыргызстан поддерживает кандидатуру представителя Беларуси Станислава Зася на пост генерального секретаря Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ).

Как сообщает Report со ссылкой на Spunik – Кыргызстан, об этом на пресс-конференции заявил президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков.

"В этом году председательство в ОДКБ перешло к Кыргызстану, я уже принял секретаря Совбеза Беларуси [Станислава Зася], мы переговорили и я подписал решение", - заявил Жээнбеков, добавив, что, по его мнению, оставлять без генсека такую "важную и нужную организацию, как ОДКБ, нельзя.

Напоним, что ранее поддержку кандидатуре Станислава Зася выразили также президенты Казахстана и Таджикситана.

На саммите в Астане 8 ноября было решено, что после представителя Армении пост генсека ОДКБ должен занять представитель Беларуси.

Позднее президент Беларуси Александр Лукашенко на встрече с послом Азербайджана Латифом Гандиловым заявил, что у него есть три возможные кандидатуры на этот пост.

В ОДКБ входят Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Россия и Таджикистан.