    В регионе
    • 27 января, 2026
    • 14:34
    Кыргызстан подал иск в суд ЕАЭС из-за невыполнения Россией соглашения по мигрантам

    Кыргызстан подал иск в суд Евразийского экономического союза (ЕАЭС) из-за неисполнения Россией соглашения, касающегося трудовых мигрантов.

    Как передает Report со ссылкой на кыргызские СМИ, об этом заявил председатель Фонда обязательного медицинского страхования Азамат Муканов на заседании парламентского комитета по труду, здравоохранению, делам женщин и социальным вопросам, обсуждая проект закона "О медицинском страховании граждан".

    По словам Муканова, между пятью странами ЕАЭС действует соглашение, которое регулирует вопросы трудовых мигрантов. Однако российская сторона, по его словам, нарушает статьи 96-97 данного соглашения, отказываясь выдавать обязательное медицинское страхование членам семей трудовых мигрантов.

    "Кыргызстан подал в суд ЕАЭС, процесс идет, решение будет вынесено через две недели. Когда в Кыргызстан приезжал вице-премьер России Алексей Оверчук, мы тоже поднимали этот вопрос", - добавил Муканов.

    Qırğızıstan Rusiyanı miqrantlarla bağlı razılaşmanı yerinə yetirməməkdə günahlandırıb

