Кыргызстан планирует приобрести 4 новых самолета из-за модернизации инфраструктуры
- 07 октября, 2026
- 09:56
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Кыргызстан рассматривает вопрос приобретения двух среднемагистральных и двух турбовинтовых самолетов.
Как передает Report со ссылкой на кыргызские медиа, об этом председатель Кабмина страны Адылбек Касымалиев.
По его словам, в Джалал-Абадской области строят новый международный аэропорт, который в перспективе вместе с железной дорогой Китай - Кыргызстан - Узбекистан может стать частью регионального транспортно-логистического узла.
"Гражданская авиация страны вступает в новый этап развития. Продолжается модернизация аэропортовой инфраструктуры, принимаются меры по повышению безопасности полетов и приведению работы в соответствие с международными стандартами", - сказал Касымалиев.
Он отметил, что перед отраслью стоят задачи по сохранению высокого уровня безопасности полетов, расширению международного сотрудничества, внедрению современных технологий и подготовке нового поколения квалифицированных специалистов.