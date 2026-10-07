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    Кыргызстан планирует приобрести 4 новых самолета из-за модернизации инфраструктуры

    В регионе
    • 07 октября, 2026
    • 09:56
    Кыргызстан планирует приобрести 4 новых самолета из-за модернизации инфраструктуры

    Кыргызстан рассматривает вопрос приобретения двух среднемагистральных и двух турбовинтовых самолетов.

    Как передает Report со ссылкой на кыргызские медиа, об этом председатель Кабмина страны Адылбек Касымалиев.

    По его словам, в Джалал-Абадской области строят новый международный аэропорт, который в перспективе вместе с железной дорогой Китай - Кыргызстан - Узбекистан может стать частью регионального транспортно-логистического узла.

    "Гражданская авиация страны вступает в новый этап развития. Продолжается модернизация аэропортовой инфраструктуры, принимаются меры по повышению безопасности полетов и приведению работы в соответствие с международными стандартами", - сказал Касымалиев.

    Он отметил, что перед отраслью стоят задачи по сохранению высокого уровня безопасности полетов, расширению международного сотрудничества, внедрению современных технологий и подготовке нового поколения квалифицированных специалистов.

    Адылбек Касымалиев Самолеты Кыргызстан
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