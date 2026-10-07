Кыргызстан планирует приобрести 4 новых самолета из-за модернизации инфраструктуры

Кыргызстан рассматривает вопрос приобретения двух среднемагистральных и двух турбовинтовых самолетов.

Как передает Report со ссылкой на кыргызские медиа, об этом председатель Кабмина страны Адылбек Касымалиев.

По его словам, в Джалал-Абадской области строят новый международный аэропорт, который в перспективе вместе с железной дорогой Китай - Кыргызстан - Узбекистан может стать частью регионального транспортно-логистического узла.

"Гражданская авиация страны вступает в новый этап развития. Продолжается модернизация аэропортовой инфраструктуры, принимаются меры по повышению безопасности полетов и приведению работы в соответствие с международными стандартами", - сказал Касымалиев.

Он отметил, что перед отраслью стоят задачи по сохранению высокого уровня безопасности полетов, расширению международного сотрудничества, внедрению современных технологий и подготовке нового поколения квалифицированных специалистов.