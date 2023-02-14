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Кыргызстан отправил в Турцию юрты для размещения лиц, оставшихся без крова

Кыргызстан отправил в Турцию юрты для размещения лиц, оставшихся без крова Кыргызстан отправил в Турцию 78 юрт для размещения людей, оставшихся без крова в результате землетрясения.
В регионе
14 февраля 2023 г. 02:21
Кыргызстан отправил в Турцию юрты для размещения лиц, оставшихся без крова

Кыргызстан отправил в Турцию 78 юрт для размещения людей, оставшихся без крова в результате землетрясения.

Как сообщили турецкому бюро Report в кыргызском посольстве, планируется отправка еще 60 таких юрт.

Там отметили, что традиционные тюркские жилища, называемые в Средней Азии юрта, хорошо защищают от холода и жары.

"Безопасные на фоне угрозы землетрясения, а также простые в установке юрты отправлены в Кахраманмараш для временного размещения пострадавших от землетрясения. В работах по установке юрт и размещению в них людей принимали участие чрезвычайный и полномочный посол Кыргызстана в Турции Руслан Казакбаев, а также сотрудники посольства и генеральных консульств", - отметили в диппредставительстве.

Помимо этого, в Турцию специальным бортом будет доставлены ​​дополнительная группа спасателей, медикаменты и палатки.

Отметим, что землетрясения магнитудой 7,7 и 7,6 произошли 6 февраля с интервалом в 9 часов в провинции Кахраманмараш на юго-востоке Турции. Подземные толчки, за которыми последовали сотни афтершоков, ощущались в 10 провинциях страны и соседних государствах.

По последним данным, жертвами землетрясения стали не менее 31 643 человек, еще 80 278 получили ранения.

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