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Кыргызстан обвинил Таджикистан в стягивании боевой техники на границу

Кыргызстан обвинил Таджикистан в стягивании боевой техники на границу Таджикистан, несмотря на достигнутые договоренности о деэскалации противостояния, продолжает стягивать в район конфликта на границе с Кыргызстаном боевую технику.
В регионе
16 сентября 2022 г. 10:16
Кыргызстан обвинил Таджикистан в стягивании боевой техники на границу

Таджикистан, несмотря на достигнутые договоренности о деэскалации противостояния, продолжает стягивать в район конфликта на границе с Кыргызстаном боевую технику.

Как передает Report со ссылкой на Sputnik-Кыргызстан, об этом сообщил пресс-центр кыргызского Госкомитета национальной безопасности (ГКНБ).

"Несмотря на усилия прекратить огонь, таджикская сторона продолжает стягивать в район конфликта тяжелую боевую технику и применяет весь имеющийся арсенал обстрела территории Кыргызской Республики, пытаясь захватить нашу территорию", - говорится в сообщении.

Отметим, что ранее генсек ОДКБ Станислав Зась провел переговоры с секретарями советов безопасности Кыргызстана и Таджикистана. По итогам стороны высказались за немедленно прекращение огня и проведение переговоров для урегулирования конфликта мирным путем.

09.09

Представители Кыргызстана и Таджикистана провели переговоры, в ходе которых договорились о прекращении огня на общем участке границы.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила Пограничная служба (ПС) кыргызского Госкомитета национальной безопасности (ГКНБ).

"В целях прекращения огня и недопущения эскалации конфликта состоялись телефонные переговоры между директором Пограничной службы ГКНБ генерал-майором Уларбеком Шаршеевым и командующим Пограничными войсками ГКНБ Таджикистана генерал-полковником Раджабали Рахмонали о проведении встречи. В ходе переговоров главы пограничных ведомств договорились о прекращении огня с 10:00 для проведения встречи", - говорится в сообщении.

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Версия на английском языке Kyrgyzstan, Tajikistan agree on ceasefire on border

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