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    Кыргызстан направил ноту Узбекистану в связи с инцидентом на границе двух государств

    Бишкек считает, что погибший во время стрельбы находился на кыргызской территории

    Баку. 7 апреля. REPORT.AZ/ Министерство иностранных дел Кыргызстана направило ноту Узбекистану в связи с произошедшим в субботу на границе двух государств инцидентом.

    Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило кыргызское внешнеполитическое ведомство.

    "В МИД был вызван посол Республики Узбекистан в Кыргызской Республике, который был проинформирован об инциденте, и ему была вручена нота с просьбой информировать об обстоятельствах произошедшего", - говорится в сообщении.

    По информации кыргызской стороны, 7 апреля в селе Мамай Джалал-Абадской области Кыргызстана в районе границы с Узбекистаном пограничники соседнего государства применили оружие в отношении кыргызского гражданина, который от полученного ранения скончался.

    Причем, по данным Государственной пограничной службы Кыргызстана, погибший во время стрельбы находился на кыргызской территории.

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