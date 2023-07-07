Кыргызстан намерен купить самолеты у компании Airbus

Кыргызстан хочет купить самолеты Airbus среднего класса.

Кыргызстан хочет купить самолеты Airbus среднего класса.

Как передает Report со ссылкой на кыргызские СМИ, этот вопрос был обсужден в ходе переговоров посла Кыргызстана в Париже Садыка Шер-Нияза с вице-президентом Airbus Жаком Гаригью.

Вице-президент Airbus заявил о том, что готов предложить судна класса ATR-72 вместимостью до 90 человек для перелетов внутри страны на короткие дистанции.

Ранее президент страны Садыр Жапаров сообщил о том, что до 2026 года восстановят внутренние рейсы между областями. Кыргызстан уже купил два вертолета Airbus. МЧС страны намеревался приобрести самолет Airbus-C295.