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Кыргызстан начал эвакуацию граждан из Казахстана

Кыргызстан начал эвакуацию граждан из Казахстана Власти Кыргызстана приступили к эвакуации сограждан, находящихся в Казахстане и пожелавших вернуться на родину.
В регионе
6 января 2022 г. 11:58
Кыргызстан начал эвакуацию граждан из Казахстана

Власти Кыргызстана приступили к эвакуации сограждан, находящихся в Казахстане и пожелавших вернуться на родину.

Как передает Report cо ссылкой на ТАСС, об этом сообщили во внешнеполитическом ведомстве Кыргызстана.

"В настоящее время МИД осуществляет эвакуацию граждан Кыргызстана через пункты пропуска на кыргызско-казахстанской границе в рамках консульско-правовой помощи соотечественникам", - говорится в сообщении.

По данным министерства, расположенные на границе двух государств пункты пропуска в настоящее время работают, и при необходимости киргизские граждане, желающие вернуться домой, могут беспрепятственно пересекать границу.

"В департаменте консульской службы МИД Кыргызской Республики, посольстве Кыргызстана в Казахстане и генеральном консульстве Кыргызстана в Алматы действуют горячие линии, по которым граждане Кыргызской Республики в Казахстане могут задать все вопросы по консульской и правовой помощи", - напомнили в ведомстве.

В МИД Кыргызстана также призвали находящихся в Казахстане соотечественников "соблюдать законы и правила пребывания в стране, не провоцировать, не участвовать в каких-либо конфликтах, не ходить в общественные места".

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Версия на английском языке Kyrgyzstan starts evacuating citizens from Kazakhstan

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