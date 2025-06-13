Кыргызстан и Узбекистан призвали находящихся в Иране своих граждан соблюдать меры безопасности

МИД Кыргызстана призвал своих граждан в Иране быть осторожными и соблюдать все меры безопасности на фоне обострения конфликта между республикой и Израилем.

МИД Кыргызстана призвал своих граждан в Иране быть осторожными и соблюдать все меры безопасности на фоне обострения конфликта между республикой и Израилем.

Как передает Report, об этом сообщают кыргызские СМИ со ссылкой на ведомство.

"Рекомендуется избегать мест массового скопления людей, внимательно следить за сообщениями иранских властей и официальной информацией посольства Кыргызстана. Министерство просит постоянно иметь при себе документы, а также поддерживать связь с родственниками и информировать их о своем местонахождении", - сказано в сообщении.

Кроме того, посольство Узбекистана в Иране также вынесло предупреждение, попросив строго соблюдать меры безопасности.

Посольство призвало своих граждан, находящихся в этой стране, незамедлительно принять меры предосторожности в связи с возможными ракетными обстрелами со стороны Ирана. Посольство призывает граждан Узбекистана в случае ракетных атак незамедлительно укрыться в бомбоубежищах.