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Кыргызстан и Узбекистан призвали находящихся в Иране своих граждан соблюдать меры безопасности

Кыргызстан и Узбекистан призвали находящихся в Иране своих граждан соблюдать меры безопасности МИД Кыргызстана призвал своих граждан в Иране быть осторожными и соблюдать все меры безопасности на фоне обострения конфликта между республикой и Израилем.
В регионе
13 июня 2025 г. 10:22
Кыргызстан и Узбекистан призвали находящихся в Иране своих граждан соблюдать меры безопасности

МИД Кыргызстана призвал своих граждан в Иране быть осторожными и соблюдать все меры безопасности на фоне обострения конфликта между республикой и Израилем.

Как передает Report, об этом сообщают кыргызские СМИ со ссылкой на ведомство.

"Рекомендуется избегать мест массового скопления людей, внимательно следить за сообщениями иранских властей и официальной информацией посольства Кыргызстана. Министерство просит постоянно иметь при себе документы, а также поддерживать связь с родственниками и информировать их о своем местонахождении", - сказано в сообщении.

Кроме того, посольство Узбекистана в Иране также вынесло предупреждение, попросив строго соблюдать меры безопасности.

Посольство призвало своих граждан, находящихся в этой стране, незамедлительно принять меры предосторожности в связи с возможными ракетными обстрелами со стороны Ирана. Посольство призывает граждан Узбекистана в случае ракетных атак незамедлительно укрыться в бомбоубежищах.

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