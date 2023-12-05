Кыргызстан и Таджикистан согласовали еще 24 км границы

Кыргызстан и Таджикистан согласовали еще 24 километра государственной границы.

Кыргызстан и Таджикистан согласовали еще 24 километра государственной границы.

Как передает Report со ссылкой на кыргызские СМИ, об этом сообщила пресс-служба кабмина.

Отмечается, что очередная двусторонняя встреча топографических и рабочих групп прошла в городе Бустоне Согдийской области.

"Стороны продолжат работу по описанию оставшихся участков на следующей встрече, которая состоится в Кыргызстане. По итогам встречи подписан соответствующий протокол", - сообщили в кабмине.

Согласно договоренности, у Кыргызстана будет доступ к объектам, используемым им на территории Таджикистана, но земли остаются за данной страной. В то же время Таджикистан получит доступ к используемым им объектам на территории Кыргызстана, а земли останутся за этой страной.