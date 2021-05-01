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Кыргызстан и Таджикистан начали переговоры по вопросу демаркации и делимитации границы

Кыргызстан и Таджикистан начали переговоры по вопросу демаркации и делимитации границы Правительственные делегации Кыргызстана и Таджикистана начали переговоры по вопросам проведения демаркации и делимитации общего участка границы
В регионе
1 мая 2021 г. 14:35
Кыргызстан и Таджикистан начали переговоры по вопросу демаркации и делимитации границы

Правительственные делегации Кыргызстана и Таджикистана начали переговоры по вопросам проведения демаркации и делимитации общего участка границы. Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила пресс-служба кабмина Кыргызстана.

"В Баткенской области Кыргызстана начались переговоры правительственных делегаций по делимитации и демаркации киргизско-таджикской государственной границы", - говорится в сообщении.

Делегации сторон на встрече возглавляют руководители госкомитетов нацбезопасности Камчыбек Ташиев и Саймумин Ятимов.

Конфликт местных жителей приграничных районов Кыргызстана и Таджикистана 29 апреля перерос в вооруженное противостояние военных двух стран. Столкновения между кыргызскими и таджикскими пограничниками продолжались более шести часов. Погибли около 40 человек с обеих сторон, более 200 - пострадали.

Вечером 29 апреля стороны договорились о прекращении огня и отводе сил от границы, однако на следующий день перестрелки возобновились вновь. Очередное перемирие было достигнуто ближе к вечеру 30 апреля.

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Версия на английском языке Kyrgyzstan and Tajikistan launch negotiations on border demarcation and delimitation

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