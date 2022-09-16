Кыргызстан и Таджикистан договорились о прекращении огня на границе

Представители Кыргызстана и Таджикистана провели переговоры, в ходе которых договорились о прекращении огня на общем участке границы.

Представители Кыргызстана и Таджикистана провели переговоры, в ходе которых договорились о прекращении огня на общем участке границы.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила Пограничная служба (ПС) кыргызского Госкомитета национальной безопасности (ГКНБ).

"В целях прекращения огня и недопущения эскалации конфликта состоялись телефонные переговоры между директором Пограничной службы ГКНБ генерал-майором Уларбеком Шаршеевым и командующим Пограничными войсками ГКНБ Таджикистана генерал-полковником Раджабали Рахмонали о проведении встречи. В ходе переговоров главы пограничных ведомств договорились о прекращении огня с 10:00 для проведения встречи", - говорится в сообщении.