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Кыргызстан и Таджикистан договорились о полном прекращении огня

Кыргызстан и Таджикистан договорились о полном прекращении огня По итогам переговоров был принят протокол в "интересах двух стран", состоящий из четырех пунктов
В регионе
1 мая 2021 г. 16:43
Кыргызстан и Таджикистан договорились о полном прекращении огня

Кыргызстан и Таджикистан договорились о полном прекращении огня на границе. Как передает Report cо ссылкой на РИА Новости, об этом сообщил глава Госкомитета нацбезопасности Кыргызстана Камчыбек Ташиев после переговоров со своим таджикским коллегой Саймумином Ятимовым.

"Наши народы переживают трудные времена. У нас произошла трагедия для двух стран. Нам было тяжело проводить работу, но тем не менее по поручению глав наших государств мы приняли решение о полном прекращении стрельбы и (решение – ред.) отвести все воинские формирования на места постоянной дислокации", - заявил К. Ташиев.

По его словам, по итогам переговоров был принят протокол в "интересах двух стран", состоящий из четырех пунктов.

Конфликт местных жителей приграничных районов Кыргызстана и Таджикистана 29 апреля перерос в вооруженное противостояние военных двух стран. Столкновения между кыргызскими и таджикскими пограничниками продолжались более шести часов. Погибли около 40 человек с обеих сторон, более 200 - пострадали. Вечером 29 апреля стороны договорились о прекращении огня и отводе сил от границы, однако на следующий день перестрелки возобновились вновь. Очередное перемирие было достигнуто ближе к вечеру 30 апреля.

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Версия на азербайджанском языке Qırğız Respublikası və Tacikistan atəşkəs barədə razılığa gəliblər

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