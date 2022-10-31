Кыргызстан и семь стран Персидского залива подписали договор в сфере трудоустройства

В Бишкеке (Кыргызстан) состоялась церемония подписания договора о сотрудничестве по трудоустройству между Минтруда, соцобеспечения и миграции Кыргызстана и частной компанией, представляющей Саудовскую Аравию, Бахрейн, Оман, ОАЭ, Иорданию, Катар и Кувейт.

В Бишкеке (Кыргызстан) состоялась церемония подписания договора о сотрудничестве по трудоустройству между Минтруда, соцобеспечения и миграции Кыргызстана и частной компанией, представляющей Саудовскую Аравию, Бахрейн, Оман, ОАЭ, Иорданию, Катар и Кувейт.

Как передает Report со ссылкой на кыргызские СМИ, министр труда, соцобеспечения и миграции Кудайберген Базарбаев заявил о том, что семь стран Персидского залива готовы принимать на работу граждан Кыргызстана.

По его словам, на сегодня в этих странах имеется 815 вакансий. Приглашающая сторона бесплатно предоставляет визу и оплачивает перелет. Соискатель также не оплачивает расходы, связанные с документальным сопровождением.