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Кыргызстан и семь стран Персидского залива подписали договор в сфере трудоустройства

Кыргызстан и семь стран Персидского залива подписали договор в сфере трудоустройства В Бишкеке (Кыргызстан) состоялась церемония подписания договора о сотрудничестве по трудоустройству между Минтруда, соцобеспечения и миграции Кыргызстана и частной компанией, представляющей Саудовскую Аравию, Бахрейн, Оман, ОАЭ, Иорданию, Катар и Кувейт.
В регионе
31 октября 2022 г. 10:40
Кыргызстан и семь стран Персидского залива подписали договор в сфере трудоустройства

В Бишкеке (Кыргызстан) состоялась церемония подписания договора о сотрудничестве по трудоустройству между Минтруда, соцобеспечения и миграции Кыргызстана и частной компанией, представляющей Саудовскую Аравию, Бахрейн, Оман, ОАЭ, Иорданию, Катар и Кувейт.

Как передает Report со ссылкой на кыргызские СМИ, министр труда, соцобеспечения и миграции Кудайберген Базарбаев заявил о том, что семь стран Персидского залива готовы принимать на работу граждан Кыргызстана.

По его словам, на сегодня в этих странах имеется 815 вакансий. Приглашающая сторона бесплатно предоставляет визу и оплачивает перелет. Соискатель также не оплачивает расходы, связанные с документальным сопровождением.

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