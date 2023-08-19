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Кыргызстан и КНР подписали ряд соглашений на сумму свыше 1 млрд долларов

Кыргызстан и КНР подписали ряд соглашений на сумму свыше 1 млрд долларов Кыргызстан и Китай подписали соглашения на сумму более 1 млрд долларов в рамках прошедшего в Урумчи бизнес-форума.
В регионе
19 августа 2023 г. 12:45
Кыргызстан и КНР подписали ряд соглашений на сумму свыше 1 млрд долларов

Кыргызстан и Китай подписали соглашения на сумму более 1 млрд долларов в рамках прошедшего в Урумчи бизнес-форума.

Как передает Report со ссылкой на кыргызские СМИ, об этом сообщили в Кабмине страны.

Всего подписано 29 документов, в том числе в области совместной разработки угольных месторождений: "Ак-Улак", "Беш-Бурхан", "Тегене", "Торугарт", "Торугарт 1", "Каракабак-Балыкты" и "Сулюкта-11 поле"; строительства двух угольных логистических центров с ленточным конвейером близ пунктов пропусков "Торугарт" и "Иркештам".

Кроме того, подписан меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве между Минэкономики и китайской компанией Gree Altairnano New Energy Co. Ltd. по строительству завода по сборке автобусов на новых источниках энергии; ряд документов в сфере энергетики, в частности соглашение о сотрудничестве по реализации проектов солнечных электростанций и соглашение о намерении по строительству Сары-Джазского каскада ГЭС и т.д.

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