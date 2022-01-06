Кыргызстан эвакуировал из Казахстана около 40 граждан постсоветских стран

Власти Кыргызстана вывезли с территории Казахстана более 40 своих граждан, граждан России, Таджикистана и Узбекистана.

Власти Кыргызстана вывезли с территории Казахстана более 40 своих граждан, граждан России, Таджикистана и Узбекистана.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило внешнеполитическое ведомство республики.

"Сегодня, 6 января 2022 года, в рамках оказания консульско-правовой помощи гражданам Кыргызской Республики организована эвакуация граждан Кыргызстана, находящихся в данное время на территории Казахстана. Специально организованным автобусом приехало 20 граждан республики, в том числе дети, женщины. А также 20 граждан России, по одному гражданину Таджикистана и Узбекистана", - говорится в сообщении.

В МИД заверили, что на постоянной основе отслеживают ситуацию в соседней стране и находятся на связи с "диаспоральными организациями". "Также будет продолжена работа по эвакуации граждан Кыргызстана через контрольно-пропускные пункты на границе", - отмечается в сообщении.

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Власти Кыргызстана приступили к эвакуации сограждан, находящихся в Казахстане и пожелавших вернуться на родину.

Как передает Report cо ссылкой на ТАСС, об этом сообщили во внешнеполитическом ведомстве Кыргызстана.

"В настоящее время МИД осуществляет эвакуацию граждан Кыргызстана через пункты пропуска на кыргызско-казахстанской границе в рамках консульско-правовой помощи соотечественникам", - говорится в сообщении.

По данным министерства, расположенные на границе двух государств пункты пропуска в настоящее время работают, и при необходимости киргизские граждане, желающие вернуться домой, могут беспрепятственно пересекать границу.

"В департаменте консульской службы МИД Кыргызской Республики, посольстве Кыргызстана в Казахстане и генеральном консульстве Кыргызстана в Алматы действуют горячие линии, по которым граждане Кыргызской Республики в Казахстане могут задать все вопросы по консульской и правовой помощи", - напомнили в ведомстве.

В МИД Кыргызстана также призвали находящихся в Казахстане соотечественников "соблюдать законы и правила пребывания в стране, не провоцировать, не участвовать в каких-либо конфликтах, не ходить в общественные места".