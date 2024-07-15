Кыргызские спасатели нашли тело погибшей из-за схода селя, ведутся поиски трех человек

В Кыргызстане в реке Ак-Буура в Оше найдено тело женщины, погибшей в результате схода селя.

В Кыргызстане в реке Ак-Буура в Оше найдено тело женщины, погибшей в результате схода селя.

Как передает Report со ссылкой на кыргызские СМИ, ранее было обнаружено тело семилетней девочки. Продолжаются поиски еще одной женщины с двумя детьми.

Между тем в кабмине сообщили, что глава правительства Акылбек Жапаров вылетел в Ош для ознакомления с ходом ликвидации последствий селей и наводнений.

По последним данным, в Оше и Кара-Сууйском районе сель затопил почти 800 домов, 4 школы, два детсада, две больницы, музей.