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Кылычдароглу заявил о намерении выслать из Турции всех беженцев

Кылычдароглу заявил о намерении выслать из Турции всех беженцев Лидер турецкой оппозиции, кандидат в президенты Кемаль Кылычдароглу заявил в четверг, что в случае его прихода к власти вышлет из страны всех беженцев.
В регионе
18 мая 2023 г. 13:34
Кылычдароглу заявил о намерении выслать из Турции всех беженцев

Лидер турецкой оппозиции, кандидат в президенты Кемаль Кылычдароглу заявил в четверг, что в случае его прихода к власти вышлет из страны всех беженцев.

Об этом передает Report со ссылкой на ТАСС.

"В случае избрания я отправлю назад всех беженцев", - сказал политик на пресс-конференции в Анкаре.

По его утверждению, в Турции насчитывается порядка 10 млн беженцев.

Отметим, что второй тур президентских выборов состоится 28 мая. По итогам прошедшего 14 мая первого тура выборов действующий президент Реджеп Тайип Эрдоган набрал 49,51% голосов избирателей, Кылычдароглу - 44,88%.

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Версия на английском языке Kilicdaroglu says if wins, he'll expel all refugees from Türkiye

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