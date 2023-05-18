Кылычдароглу заявил о намерении выслать из Турции всех беженцев

Лидер турецкой оппозиции, кандидат в президенты Кемаль Кылычдароглу заявил в четверг, что в случае его прихода к власти вышлет из страны всех беженцев.

Лидер турецкой оппозиции, кандидат в президенты Кемаль Кылычдароглу заявил в четверг, что в случае его прихода к власти вышлет из страны всех беженцев.

Об этом передает Report со ссылкой на ТАСС.

"В случае избрания я отправлю назад всех беженцев", - сказал политик на пресс-конференции в Анкаре.

По его утверждению, в Турции насчитывается порядка 10 млн беженцев.

Отметим, что второй тур президентских выборов состоится 28 мая. По итогам прошедшего 14 мая первого тура выборов действующий президент Реджеп Тайип Эрдоган набрал 49,51% голосов избирателей, Кылычдароглу - 44,88%.