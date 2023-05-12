О нас

Кылычдароглу: В случае победы на выборах не станем разрывать отношения с Россией

Кылычдароглу: В случае победы на выборах не станем разрывать отношения с Россией Главный соперник турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана на выборах президента Кемаль Кылычдароглу заявил, что в случае его победы не станет разрывать отношения с Россией, выступит с новой мирной инициативой по Украине, но будет поддерживать расширение Н
В регионе
12 мая 2023 г. 16:15
Кылычдароглу: В случае победы на выборах не станем разрывать отношения с Россией

Главный соперник турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана на выборах президента Кемаль Кылычдароглу заявил, что в случае его победы не станет разрывать отношения с Россией, выступит с новой мирной инициативой по Украине, но будет поддерживать расширение НАТО.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом он заявил в пятницу в интервью агентству Reuters.

"Мы хотим сохранить наши отношения [с Россией], мы не хотим разрывать эти дружеские отношения, но мы не допустим вмешательства в наши внутренние дела", - сказал он, имея в виду свои же утверждения о причастности российской стороны к появившимся в Турции фейкам о кандидатах. Ранее это было категорически опровергнуто пресс-секретарем президента РФ Дмитрием Песковым.

Кылычдароглу напомнил, что Турция имеет тесные экономические связи с Россией, и дал понять, что будет придерживаться тонкого баланса во внешней политике в отношениях с Москвой. "Мы будем проводить миролюбивую внешнюю политику, приоритетом которой станут национальные интересы Турции, соответствующие современным условиям в мире", - добавил Кылычдароглу.

В случае победы на выборах он обещает выступить с "другой мирной инициативой" между Россией и Украиной. "Для нас и для всего мира очень важно достичь мирного соглашения между Россией и Украиной. Но мы должны четко заявить, что не считаем верным, чтобы какая-либо страна оккупировала другую", - сказал он.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке Kilicdaroglu says won't 'break our friendly relations' with Russia in case he wins elections

Самое важное

В Шуше пройдет первый Культурный форум тюркского мира
В Шуше пройдет первый Культурный форум тюркского мира
12 мая 2023 г. 15:33
Секретарь СНБО: Мы наносим противнику удары там, где он меньше всего этого ожидает
Секретарь СНБО: Мы наносим противнику удары там, где он меньше всего этого ожидает
12 мая 2023 г. 14:16
МИД: Азербайджан дал согласие на встречу лидеров в Брюсселе
МИД: Азербайджан дал согласие на встречу лидеров в Брюсселе
11 мая 2023 г. 13:34
Министр обороны Азербайджана находится в Турции
Министр обороны Азербайджана находится в Турции
11 мая 2023 г. 13:19
Я выбираю Эрдогана! - ОПРОС В ТУРЦИИ
Я выбираю Эрдогана! - ОПРОС В ТУРЦИИ
11 мая 2023 г. 13:02
МИД: Армения наращивает военные провокации против Азербайджана в приграничных районах
МИД: Армения наращивает военные провокации против Азербайджана в приграничных районах
11 мая 2023 г. 12:35
Минобороны: Подразделения армии Азербайджана не стреляли по медицинскому автомобилю
Минобороны: Подразделения армии Азербайджана не стреляли по медицинскому автомобилю
11 мая 2023 г. 10:05
Фуад Мурадов: Стратегия  развития современного Азербайджана была заложена  Гейдаром Алиевым
Фуад Мурадов: Стратегия  развития современного Азербайджана была заложена  Гейдаром Алиевым
10 мая 2023 г. 13:39
Президент Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева приняли участие в ряде мероприятий в Шуше
Президент Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева приняли участие в ряде мероприятий в Шуше
10 мая 2023 г. 13:37
Джейхун Байрамов о встрече в Вашингтоне: Мы сделали шаг вперед
Джейхун Байрамов о встрече в Вашингтоне: Мы сделали шаг вперед
10 мая 2023 г. 11:37

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi