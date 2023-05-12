Кылычдароглу: В случае победы на выборах не станем разрывать отношения с Россией

Главный соперник турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана на выборах президента Кемаль Кылычдароглу заявил, что в случае его победы не станет разрывать отношения с Россией, выступит с новой мирной инициативой по Украине, но будет поддерживать расширение Н

Главный соперник турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана на выборах президента Кемаль Кылычдароглу заявил, что в случае его победы не станет разрывать отношения с Россией, выступит с новой мирной инициативой по Украине, но будет поддерживать расширение НАТО.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом он заявил в пятницу в интервью агентству Reuters.

"Мы хотим сохранить наши отношения [с Россией], мы не хотим разрывать эти дружеские отношения, но мы не допустим вмешательства в наши внутренние дела", - сказал он, имея в виду свои же утверждения о причастности российской стороны к появившимся в Турции фейкам о кандидатах. Ранее это было категорически опровергнуто пресс-секретарем президента РФ Дмитрием Песковым.

Кылычдароглу напомнил, что Турция имеет тесные экономические связи с Россией, и дал понять, что будет придерживаться тонкого баланса во внешней политике в отношениях с Москвой. "Мы будем проводить миролюбивую внешнюю политику, приоритетом которой станут национальные интересы Турции, соответствующие современным условиям в мире", - добавил Кылычдароглу.

В случае победы на выборах он обещает выступить с "другой мирной инициативой" между Россией и Украиной. "Для нас и для всего мира очень важно достичь мирного соглашения между Россией и Украиной. Но мы должны четко заявить, что не считаем верным, чтобы какая-либо страна оккупировала другую", - сказал он.