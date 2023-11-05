Кылычдароглу спустя 13 лет уступил место председателя основной оппозиционной партии Турции

Бывший кандидат в президенты Турции Кемаль Кылычдароглу уступил место председателя основной оппозиционной Народно-республиканской партии (НРП).

Бывший кандидат в президенты Турции Кемаль Кылычдароглу уступил место председателя основной оппозиционной Народно-республиканской партии (НРП).

Как передает Report со ссылкой на местные СМИ, Кылычдароглу занимал пост председателя более 13 лет. В ходе состоявшегося в ночь на воскресенье голосования партийных функционеров в Анкаре он не смог заручиться необходимой поддержкой. Новым лидером оппозиционной силы стал депутат парламента от провинции Маниса Озгюр Озель.

На прошедшем съезде потребовалось два этапа, чтобы определить очередного председателя НРП. Кылычдароглу во втором туре набрал 534 голоса, а Озель - 811. Таким образом, последний стал восьмым по счету лидером партии.

Озель является по образованию фармацевтом, некоторое время он проработал по профессии. В 2011 году прошел в высший законодательный орган в качестве депутата от НРП, а в 2015-м стал председателем ее парламентской группы. Получил известность после того, как за два месяца до взрыва в одной из шахт страны, жертвами которого стали более 300 рабочих, внес на рассмотрение законодателей ходатайство о проведении проверок в местах работы горняков из-за участившихся незадолго до этого несчастных случаев.