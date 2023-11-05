О нас

Кылычдароглу спустя 13 лет уступил место председателя основной оппозиционной партии Турции

Кылычдароглу спустя 13 лет уступил место председателя основной оппозиционной партии Турции Бывший кандидат в президенты Турции Кемаль Кылычдароглу уступил место председателя основной оппозиционной Народно-республиканской партии (НРП).
В регионе
5 ноября 2023 г. 05:10
Кылычдароглу спустя 13 лет уступил место председателя основной оппозиционной партии Турции

Бывший кандидат в президенты Турции Кемаль Кылычдароглу уступил место председателя основной оппозиционной Народно-республиканской партии (НРП).

Как передает Report со ссылкой на местные СМИ, Кылычдароглу занимал пост председателя более 13 лет. В ходе состоявшегося в ночь на воскресенье голосования партийных функционеров в Анкаре он не смог заручиться необходимой поддержкой. Новым лидером оппозиционной силы стал депутат парламента от провинции Маниса Озгюр Озель.

На прошедшем съезде потребовалось два этапа, чтобы определить очередного председателя НРП. Кылычдароглу во втором туре набрал 534 голоса, а Озель - 811. Таким образом, последний стал восьмым по счету лидером партии.

Озель является по образованию фармацевтом, некоторое время он проработал по профессии. В 2011 году прошел в высший законодательный орган в качестве депутата от НРП, а в 2015-м стал председателем ее парламентской группы. Получил известность после того, как за два месяца до взрыва в одной из шахт страны, жертвами которого стали более 300 рабочих, внес на рассмотрение законодателей ходатайство о проведении проверок в местах работы горняков из-за участившихся незадолго до этого несчастных случаев.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Türkiyədə ana müxalifət partiyasına yeni sədr seçilib

Самое читаемое

В США детали к атомным подлодкам начали изготавливать на 3D-принтерах
В США детали к атомным подлодкам начали изготавливать на 3D-принтерах
29 октября 2023 г. 06:52
Захид Орудж: Азербайджан занимает лидирующие места в глобальном рейтинге этнонациональной и религиозной толерантности
Захид Орудж: Азербайджан занимает лидирующие места в глобальном рейтинге этнонациональной и религиозной толерантности
30 октября 2023 г. 12:14
В Кении при взрыве бомбы погибли два офицера полиции
В Кении при взрыве бомбы погибли два офицера полиции
30 октября 2023 г. 18:15
Глава Минфина Армении: Госдолг страны растет из-за дефицита бюджета
Глава Минфина Армении: Госдолг страны растет из-за дефицита бюджета
31 октября 2023 г. 14:27
Азербайджан увеличил доходы от экспорта персиков на 57%
Азербайджан увеличил доходы от экспорта персиков на 57%
31 октября 2023 г. 17:32
Керим Велиев обсудил с пакистанским генералом военное сотрудничество между Азербайджаном и Пакистаном
ФотоКерим Велиев обсудил с пакистанским генералом военное сотрудничество между Азербайджаном и Пакистаном
1 ноября 2023 г. 18:25
В Палате представителей США потребовали запретить покупать дроны из КНР
В Палате представителей США потребовали запретить покупать дроны из КНР
2 ноября 2023 г. 04:08
Во Франции увеличилось число жертв урагана Киаран
Во Франции увеличилось число жертв урагана "Киаран"
2 ноября 2023 г. 22:45
Президент Азербайджана проинформировал лидеров ОТГ об антитеррористических мероприятиях
Президент Азербайджана проинформировал лидеров ОТГ об антитеррористических мероприятиях
3 ноября 2023 г. 12:02
Израиль возобновил подачу воды в Газу по второму водопроводу
Израиль возобновил подачу воды в Газу по второму водопроводу
29 октября 2023 г. 17:26

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi