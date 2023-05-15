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Кылычдароглу может получить часть голосов Огана

Кылычдароглу может получить часть голосов Огана Кандидат от турецкой оппозиции Кемаль Кылычдароглу может получить часть голосов выбывшего из президентской гонки Синана Огана (5,2%), но этого может быть недостаточно для победы во втором туре.
В регионе
15 мая 2023 г. 12:42
Кылычдароглу может получить часть голосов Огана

Кандидат от турецкой оппозиции Кемаль Кылычдароглу может получить часть голосов выбывшего из президентской гонки Синана Огана (5,2%), но этого может быть недостаточно для победы во втором туре.

Как передает Report, об этом заявил ТАСС источник в основной оппозиционной "Народно-республиканской партии".

"Сначала в партиях проведут анализ итогов голосования, проведут заседания. Оган попытается сориентировать свою аудиторию в соответствии с тем, что будет решено на этих заседаниях. Сейчас в Турции начинается чисто популистский процесс. Но очевидно, что Оган не сможет направить весь свой электорат Кылычдароглу", - считает представитель партии.

Отметим, что Оган участвует в президентских выборах от "Альянса АТА".

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Версия на английском языке Kilicdaroglu may receive part of Ogan’s votes

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