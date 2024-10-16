Квоту на временное проживание мигрантов в РФ сократили почти вдвое

Правительство утвердило квоту на временное проживание иностранцев в РФ в размере 5,5 тыс. разрешений в 2025 году.

Правительство утвердило квоту на временное проживание иностранцев в РФ в размере 5,5 тыс. разрешений в 2025 году.

Об этом Report сообщает со ссылкой на ТАСС.

"Установить на 2025 год квоту на выдачу иностранным гражданам и лицам без гражданства 5,5 тыс. разрешений на временное проживание в Российской Федерации с распределением по субъектам", - говорится в распоряжении.

В сравнении с 2024 годом, когда квота составляла 10 595, она сократилась почти вдвое. Весь объем разрешений будет распределен по российским регионам в соответствии с их заявками.

Наибольшее число разрешений традиционно получают Москва и Московская область - в 2025 году это 1 тыс. и 350 соответственно (1,5 тыс. и 750 в 2024-м). Квота для Санкт-Петербурга сократится с 300 до 200 разрешений. Татарстан и Башкирия, еще два года назад имевшие по 500 разрешений, в этом году получат только 100 (по 250 в 2024-м).