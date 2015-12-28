Квирикашвили: В новом правительстве Грузии не ожидается серьезных изменений

Баку. 28 декабря. REPORT.AZ/ Министр энергетики Грузии Каха Каладзе сохранит должность вице-премьера в правительстве, а должность второго вице-премьера, предположительно, займет министр экономики Дмитрий Кумсишвили.

Как сообщает Report со ссылкой на грузинские СМИ, об этом заявил будущий премьер-министр Георгий Квирикашвили.

Квирикашвили занимал должность министра иностранных дел и вице-премьера в правительстве, которым руководил Ираклий Гарибашвили до своей отставки 23 декабря. В новом правительстве Квирикашвили на данном этапе не планирует каких-либо изменений. Он представил парламенту на утверждение прежний состав правительства. Единственным новым членом Кабинета министров будет первый заместитель министра иностранных дел Михаил Джанелидзе, которого Квирикашвили назвал своим преемником на посту министра иностранных дел.

"Не исключается, что работу продолжу вместе с этой командой. Также не исключается, что можем осуществить кое-какие изменения", - заявил Квирикашвили журналистам в Бакуриани, где он присутствовал на открытии новой канатной дороги.